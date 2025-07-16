Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltında!
Afyonkarahisar Emniyeti'nin FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonunda, aralarında firari hükümlünün de bulunduğu 6 kişi yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 15:08, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 16:36
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, FETÖ/PDY'ye finans sağladığı ve güncel yapılanma içerisinde yer aldığı tespit edilen M.Ş., S.G., Ş.H., Ş.H., A.N.A. ile birlikte, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Z.K. yakalandı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.
Operasyonun Detayları
- 6 şüpheli gözaltına alındı.
- Z.K., 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranıyordu ve 4 yıldır firariydi.
- Şüpheliler, FETÖ/PDY'ye finans sağlamak ve güncel yapılanmada yer almakla suçlanıyor.
- Polis merkezindeki işlemler sürüyor.