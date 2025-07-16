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Kopan yüksek gerilim hattı teli yangına sebep oldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde kopan yüksek gerilim hattı teli yangına sebep oldu. Köylüler ve ekipler, alevleri büyük bir mücadeleyle kontrol altına aldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 15:19, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 15:21
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Kopan yüksek gerilim hattı teli yangına sebep oldu

Bartın'ın Ulus ilçesinde yüksek gerilim hattından koparak yere düşen telden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu.

Olay, Arpacık köyü Karakütük mevkisinde meydana geldi. Rüzgarda kopan yüksek gerilim hattı telinden çıkan kıvılcımlar yerdeki otları tutuşturdu.

Yangını gören köy muhtarı Ali Kesgin ve köylüler, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Köylüler kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, ekipler ise patika yol nedeniyle yangın bölgesine araçlarla ulaşamadı.

Ekipler, itfaiye araçlarından yangın bölgesine kadar uzanan yaklaşık 700 metrelik kısımda ekleme yaptıkları hortumlarla alevlerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ekipler yangın bölgesine ulaştıklarında köylülerin yangını söndürdüğünü gördü. Ardından ekipler, alevlerin kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışması yürüttü.

Yangının Sebebi ve Müdahale Süreci

  • Yangının enerji nakil hattından çıktığı belirlendi.
  • Enerji nakil hattının onarımı için köyde kısa süreli enerji kesintisi yapıldı.
  • Köylüler ve ekipler, yangının büyümesini önleyerek alevleri kontrol altına aldı.


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