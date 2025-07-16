MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?

LGS'de rekor birinci tartışması sürüyor.

Bazı okullardan ve illerden çok sayıda birinci çıktığı iddiaları tartışılırken, Milli Eğitim Bakanlığı 719 birincinin illere göre dağılımını açıkladı.

Buna göre, birinciler 66 ildeki 544 okula dağılmış durumda.

Tabloya göre sınavda en fazla birinciyi 3 büyükşehir çıkardı.

İstanbul'da 163, Ankara'da 56, İzmir'de 49 birinci var.

Onları 36 birinci ile Antalya, 29 birinci ile Konya ve 26 birinci ile Adana izliyor.

Aralarında Ardahan, Hakkari, Kilis, Mardin, Şırnak ve Tunceli'nin de olduğu 15 ilde birinci yok.

719 BİRİNCİNİN 63'Ü İMAM HATİP MEZUNU

Bakanlık tartışmalar üzerine 719 birincinin 63'ünün imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu da açıkladı.

Aynı okuldan 300 birinci çıktığı iddia edilen Diyarbakır'da, 10 öğrenci 500 tam puan aldı.

Aynı İmam Hatip Ortaokulu'ndan 36 birinci çıktığı iddia edilen Bursa'da ise 20 birinci var.

İddialar, Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu üzerinde "500 tam puan alan imam hatip öğrencilerimiz." yazan ve 36 birincinin fotoğraflarının yer aldığı bir afiş paylaşmasının ardından başlamıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, afişte Türkiye genelinde birinci olan tüm imam hatip ortaokulu öğrencilerinin yer aldığını açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da paylaşımları, "Bilinçli bir dezenformasyon kampanyasının ürünü" olarak nitelendirdi.

Acar, "Bu yalanı dolaşıma sokanlar, 13-14 yaşlarındaki çocuklarımızın başarılarına iftira atarak onların psikolojileriyle oynamıştır." dedi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da Bursa genelinde 500 tam puan alan öğrencilerden yalnızca 2'sinin imam hatip ortaokulu mezunu olduğunu açıkladı.

İşte LGS Birincisi Çıkaran Şehirler