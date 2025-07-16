Ömer Çelik'ten LGS Sonuçlarına Yönelik İddialara Yanıt

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav sonuçlarına ilişkin ortaya atılan iddialara tepki göstermiştir. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletin arasına nifak sokmaya çalışanların bu kötülükleriyle okulları ve çocukları da hedef aldığını belirtmiştir. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından imam hatip okullarına yönelik üretilen yalan kampanyasının ideolojik fanatizmin yeni bir örneği olduğunu vurgulamıştır.

Yanlış Bilgi ve Kampanya

"Bursa'daki bir okuldan 36 tam puanlı öğrenci çıktığının söylenmesi yanlış bir bilgidir."

Yanlış bilgiyi yalan siyasetine çevirenlerin yaptıkları kampanya, kasıtlı bir kötülük ve nifak kampanyasıdır.

Vesayet zamanlarının kötülük dolu yöntemlerinin bugün de kullanılması, fanatizmin bir "nifak siyaseti" olarak yürürlükte olduğunu göstermektedir.

Öğrencilerin Başarısı

Nifak ve kötülük siyaseti peşinde koşanların, bu ülkenin değeri olan okullarımızı ve çocuklarımızı hedef almasına müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, tüm okullardaki öğrencilerin başarılarının herkesi sevindirmesi gerektiğini ifade etmiştir. LGS'ye giren bütün gençlerimizi kutluyoruz, başarılar diliyoruz.