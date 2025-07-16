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İmam Hatiplerde LGS Başarısı: ÖNDER'den İddialara Cevap

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, "LGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde 719 öğrenci tam puan almış, bunlardan 63'ü imam hatip okulları arasından çıkmıştır. Bu öğrenciler Türkiye'nin 29 ilinden 46 okulda eğitim gören öğrencilerdir. İddia edildiği gibi bir okuldan 36 öğrenci tam puan almamıştır." açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 15:53, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 15:55
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İmam Hatiplerde LGS Başarısı: ÖNDER'den İddialara Cevap

Dernekten yapılan açıklamada, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda bir imam hatip ortaokulundan 36 öğrencinin tam puan aldığı iddiasının gerçek dışı olduğu belirtildi.

LGS Sonuçları ve İmam Hatip Okulları

Açıklamada, "LGS sonuçlarına göre Türkiye genelinde 719 öğrenci tam puan almış, bunlardan 63'ü imam hatip okulları arasından çıkmıştır. Bu öğrenciler Türkiye'nin 29 ilinden 46 okulda eğitim gören öğrencilerdir. İddia edildiği gibi bir okuldan 36 öğrenci tam puan almamıştır." ifadelerine yer verildi.

İmam Hatip Okullarının Eğitimdeki Yeri

İmam hatip okullarının, ülkenin Milli Eğitim sistemi içinde yer alan, müfredatını bakanlığın belirlediği ve öğretmenlerini atadığı, Türkiye'nin dört bir yanındaki evlatların eğitim gördüğü kurumlar olduğu vurgulandı.

  • En fazla derece yapan okul: Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi (6 öğrenciyle)
  • Bir okuldan 36 birinci çıktığı ise gerçek dışıdır ve tamamen algı operasyonudur.
  • Anadolu imam hatip liseleri, gençlerin ilgi ve yeteneklerine göre 9 ayrı bölümde eğitim vermektedir.
  • Hazırlık sınıflarında ise 11 ayrı dilde eğitim verilmektedir.

Okulların Katma Değeri ve Başarıları

"Okullarımız, bu ülkeye katma değer oluşturmak için vardır" vurgusu yapılan açıklamada, imam hatip okullarının eğitimin daha kaliteli hale gelmesi, gençlerin daha donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanması ve ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmeleri için gayret gösterildiği belirtildi. Okullar ve gençler sosyal, kültürel, akademik ve sportif pek çok faaliyetle desteklenmektedir.

Kamuoyuna Çağrı ve Başarılar

Açıklamada, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıyla değil, işin gerçeğiyle ilgilenildiği belirtilerek, "Okullarımızı daha yakından tanımaları, gençlerimizin ulusal ve uluslararası başarılarını görmeleri için bütün velilerimizi ve öğrencilerimizi okullarımıza bekliyoruz. Gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de LGS ve YKS'de, TEKNOFEST'te, uluslararası yarışmalarda dereceler almaya, şampiyon olmaya devam edecek. Onlarla gurur duyuyoruz ve her daim yanlarındayız." ifadelerine yer verildi.


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