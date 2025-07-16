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12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

İLBANK, Türkiye genelinde 12 ildeki 111 taşınmazı açık artırmayla satışa sunuyor. Detaylar ve başvuru koşulları haberimizde.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 16:18, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 16:20
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12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor

İller Bankası (İLBANK), muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olarak belirlenen 111 taşınmazı açık artırma yoluyla satışa sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan İLBANK, Türkiye genelinde 12 ilde yer alan toplam 111 taşınmazı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Bu taşınmazların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Muhammen bedeli yaklaşık 5 milyar 912 milyon lira olan taşınmazların dağılımı şu şekildedir:

  • Adana: 1 taşınmaz
  • Ankara: 4 taşınmaz
  • Antalya: 19 taşınmaz
  • Aydın: 5 taşınmaz
  • Balıkesir: 1 taşınmaz
  • Bursa: 2 taşınmaz
  • Denizli: 2 taşınmaz
  • İzmir: 8 taşınmaz
  • Kütahya: 51 taşınmaz
  • Mersin: 2 taşınmaz
  • Muğla: 14 taşınmaz
  • Samsun: 2 taşınmaz

Satışta Peşin ve Vadeli Seçenekler

Taşınmazlar, peşin ödeme seçeneğinin yanı sıra %35 peşinat ve aylık %3,69 vade farkı ile 24 aya kadar taksit imkanıyla da satın alınabilecek. Satışlar, KDV'den muaf olacak. İhale, 23 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da, TOKİ İstanbul Küçükçekmece Hizmet Binası Konferans Salonu ve İller Bankası A.Ş. Ankara Macunköy Sosyal Tesisleri'nde eş zamanlı olarak düzenlenecek. Ayrıca, müzayedeye çevrimiçi (online) katılım da sağlanabilecek.

Taksitler Sözleşme Tarihinden Bir Ay Sonra Başlayacak

Açık artırma süreci, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından titizlikle yürütülecek. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), alıcılar tarafından ödenecek ve tapu devir işlemlerinden doğacak masraflar, tarafların yükümlülükleri oranında paylaşılacak. Vadeli satışlarda kesin teminat alınmayacak olup, ilk taksit ödemesi ise sözleşme imzalandıktan bir ay sonra başlayacak.


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