Özel plaja 'karpuz' sokmak isteyen kadın doktor ile görevliler arasında arbede

Görevliler ile Aynaz B. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı.

Çocukları için yanında getirdiği meyvelerle plaja girmek istediği öne sürülen Aynaz B'yi işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyardı.

İran uyruklu doktor Aynaz B. dün halası, kadın arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net