Özel plaja 'karpuz' sokmak isteyen kadın doktor ile görevliler arasında arbede
Sarıyer'de özel plaja dışarıdan yiyecek sokmak istediği iddia edilen kadın doktor ile görevliler arasında yaşanan arbede görüntülendi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 23:32, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 23:32
İran uyruklu doktor Aynaz B. dün halası, kadın arkadaşı ve 3 çocuğuyla Kumköy'deki özel bir işletmeye ait plaja gitti.
Çocukları için yanında getirdiği meyvelerle plaja girmek istediği öne sürülen Aynaz B'yi işletme görevlileri içeriye yiyecekle girmenin yasak olduğu konusunda uyardı.
Görevliler ile Aynaz B. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen kadın ile görevliler arasında arbede çıktı.
Arbede anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.