Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi kapsayan toplu sözleşme sürecinde, Kamu Çerçeve Protokolü çalışmaları kapsamında hükümet tarafının üçüncü teklifi vereceği kaydedildi. Ekonomim'in haberine göre; bu teklifin yüzde 20'nin üzerinde olacağı belirtildi. Hükümet içinde çalışan grubun yüzde 22'lik bir teklif hesapladığı ancak bunun işçi tarafına henüz resmi ya da gayriresmi iletilmediği, yeni bir tur müzakere için de bir çağrı olmadığı öğrenildi.

Grev Kararı ve Beklentiler

Hafta sonunda, işçi kanadından hem HAK-İŞ hem de TÜRK-İŞ başkanları, yasal olarak grev kararı aşamasına gelindiğini belirterek, işveren tarafının makul bir teklif getirmesini beklediklerini açıkladı.

Kamu Toplu Sözleşmesinde Talep ve Teklif Arasındaki Farklar

İşçi kanadı , Şubat ayında açıkladığı ve işverene verdiği talebinde, birinci altı ay için yüzde 50 ücret artışı yanında, en düşük ücretin günlük 1800 TL'ye yükseltilmesi ve altı aylık dilimlerde refah payı artışı istedi.

, Şubat ayında açıkladığı ve işverene verdiği talebinde, birinci altı ay için yanında, en düşük ücretin günlük ve altı aylık dilimlerde refah payı artışı istedi. Hükümet tarafı ise hem refah payı hem de en düşük ücrete ilişkin görüş dahi sunmadan, birinci altı ay için ilk teklifte yüzde 16 , ikinci teklifinde ise yüzde 17 artış önerdi.

ise hem refah payı hem de en düşük ücrete ilişkin görüş dahi sunmadan, birinci altı ay için ilk teklifte , ikinci teklifinde ise önerdi. İşçi kanadı, üçüncü teklife ve masada müzakereye ağırlık veriyor.



