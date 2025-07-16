Suriye İçişleri Bakanlığı: Süveyda'da ateşkes sağlandı

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı Süveyda'daki gelişmeleri gerekçe göstererek, Şam'da bulunan Genelkurmay Başkanlığı karargahının girişine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Suriye Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Şam'a yönelik saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in Şam'a saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını verdi.

ABD'den ilk açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyduklarını söyledi. Rubio, "Tüm ilgilitaraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz. Umarım daha sonra durumla ilgili bilgi alırız" diye ekledi.

Ateşkes sağlandı: Kentte güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Suriye'nin her karış toprağını savunacağım" mesajını verirken İçişleri Bakanlığı yetkililerin aktardığına göre Suriye hükümeti ile Dürziler arasında Süveyda'da ateşkes anlaşmasına varıldığı aktarıldı.

Suriye Haber Ajansı da "Kentte güvenlik kontrol noktaları oluşturuldu ve kent tamamen Suriye devletine entegre edildi" bilgisini geçti.

Şam'da arka arkaya patlamalar

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki olayları ve Şam yönetiminin bu bölgedeki adımlarını "takip ettiğini" belirtirken, "siyasi iradeden gelen talimatlar doğrultusunda İsrail'in bölgeyi hedef aldığını ve çeşitli senaryolara hazırlandığını" açıkladı.

Öte yandan başkent Şam'da, arka arkaya üç patlama meydana geldi.

Patlamaların, Cumhurbaşkanlığının bulunduğu Halk Sarayı çevresinde, Savunma Bakanlığı'nın arka kısmında ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesi civarında yaşandığı bildirildi.

AA Şam muhabiri Muhammed Karabacak, Şam'dan, İsrail'in hava saldırılarıyla ilgili son durumu bildirdiği esnada, Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi.

"Saldırılar devam edecek"

İsrail, Suriye sınır hattında askeri varlığını artırma kararı aldığını da açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada, Süveyda'daki gelişmelerin ardından sınır bölgesinde askeri tahkimat yapılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun "operasyon hedefleri çerçevesinde sınırda gerekli tahkimatları belirlemek üzere durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi. İsrail ordusu, "hem savunma hem saldırı eylemlerine devam edeceğini" de vurguladı.

Golan Tepeleri üzerinden Suriye tarafına geçmeye çalışan kişilere müdahale edildiği de İsrail ordusunun açıklamasında yer aldı. Hader bölgesinde, Suriye'den sınırı aşmaya çalışan kişilerin tespit edildiği ve İsrail güçlerinin bu kişilerin geçişini engellediği, kalabalığın dağıtılması için müdahalede bulunulduğu bildirildi.

İsrail basını, Süveyda'daki olayların ardından bazı Suriye Dürzilerinin Golan bölgesine yöneldiğini yazdı. Ayrıca, İsrail işgali altındaki Mecdel Şems'ten bazı kişilerin Suriye yönüne geçtiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, bu geçişleri durdurmak ve sınırı aşanları geri getirmek için çaba gösterdiği ifade edildi. İsrail ordusunun mevcut durumu yakından izlediği ve "savunma ve saldırı için farklı senaryolara karşı hazır beklediği" bilgisi paylaşıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı vuruldu

İsrail'in ilk saldırısından saatler sonra kentte yeniden patlamalar duyuldu. İkinci saldırının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı hedef aldığı bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı ise yaşananlara tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Süveyda'daki bazı bölgelerde gerçekleşen olayların "suç teşkil eden ve yasa dışı" nitelikte olduğu belirtilerek kınandı.

Açıklamada, "Bu eylemler, Suriye devletini temel ilkeleriyle tamamen çelişmektedir. Sorumlular, ister bireysel ister örgütsel düzeyde olsun yargı önünde hesap verecektir. Hiçbir suç cezasız kalmayacaktır" denildi.

Devletin güvenliği ve istikrarı korumayı birinci öncelik olarak gördüğü ifade edilirken, yaşanan olaylarla ilgili kapsamlı soruşturmanın sürdüğü ve gerekli tüm yasal süreçlerin işletileceği kaydedildi.