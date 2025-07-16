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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 18:48, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 18:48
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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,9 puan azalırken, toplam işlem hacmi 124,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 0,64 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile turizm, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verileri ve Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı görevden alabileceğine yönelik haber akışıyla birlikte karışık bir seyir izlenirken, BİST 100 endeksi ise İsrail'in Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasına düzenlediği hava saldırısıyla artan jeopolitik risklerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri haziranda 909,4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 239,6 milyar lira oldu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, mayısta 2024 yılı sonuna göre 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut fiyat endeksi, konut satışlarının, yurt dışında ise Avro bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de açıklanacak perakende satış verilerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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