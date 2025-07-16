5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Üniversitede sınavsız şube müdürü atanmasına durdurma
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
Tekirdağ'da çıkan orman yangını Çanakkale'ye sıçradı
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
'Bakan Şimşek faiz indirimi bekliyorum' dedi iddiasına açıklama
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Öğretmenlerin İl İçi Mazeret Tayinleri Açıklandı
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Kamu İşçilerine Üçüncü Zam Teklifi! İşte Masadaki Oran
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
Emsal Karar! Kiracılar Artık Satışa Engel Olamayacak
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
12 İlde 111 Taşınmaz Açık Artırmayla Satışa Çıkıyor
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
MEB'den Açıklama: LGS Birincileri Hangi İllerden Çıktı?
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
Yılmaz: Yeni Anayasa ile Güçlü Demokrasi Hedefi
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
DEM Parti heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
Ekrem İmamoğlu'na Akın Gürlek davasında karar açıklandı!
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Gayrimenkul sertifikası için resmi adım atıldı
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Ömer Çelik: Özgür Özel'in Sözleri Siyasi Ahlaktan Yoksun
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Görevden Uzaklaştırıldı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
'Bir okuldan 36 LGS birincisi çıktı' iddiası doğru çıkmadı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Burhanettin Duran: 15 Temmuz Toplumsal Dönüşümün Miladı
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Bakan Kurum: Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Ankara'da EGO otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
3 Aktif Memur, 8 Kişiye FETÖ'den Gözaltı
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Ankara'daki yangın faciasında 3 tutuklama
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Birçok Bölgede Kuvvetli Sağanak ve Sıcak Hava Etkili Olacak
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Bakan Şimşek'ten Asgari Ücrete Ara Zam Açıklaması
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
Emekliler zamlı aylıklarını ne zaman alacak? Takvim Belli Oldu
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
TCMB: Enflasyon ve parasal sıkılaştırma kartlı harcamaları artırdı
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
60 İlde FETÖ Operasyonu: 7,5 milyon liralık para trafiği deşifre edildi
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Ankara'da FETÖ'ye Darbe: 34 Bin 896 İddianame Hazırlandı!
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Erdoğan: FETÖ ile mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
Altı İlde Alevlerle Mücadele! Son Durum Ne?
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Çorum'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 19:26, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 19:53
Yazdır
5. kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak'taki binanın 5. katındaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Sema Nur Yıldırım yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber