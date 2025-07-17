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Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi

İçişleri Bakanlığı, Ayşe Tokyaz cinayetinde polisin ihmalini araştırmak için mülkiye ve polis müfettişleri görevlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 14:11, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 14:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Ayşe Tokyaz cinayetinde polisin ihmaline ilişkin 1 mülkiye müfettişi ve 1 polis müfettişi görevlendirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cinayete ilişkin bir polis bir mülkiye müfettişi görevlendirildiği kaydedilirken, Tokyaz'ın ailesine başsağlığı dilendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili bir Mülkiye Müfettişi ve bir Polis Müfettişi görevlendirilmiştir. Ayşe Tokyaz'a Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyoruz. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Üniversiteli Ayşe'nin cesedi yol kenarında bulunmuştu: 7 tutuklama

Eyüpsultan'da, üniversite öğrencisi kızın cesedinin valiz içerisinde yol kenarında bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, eski polis memuru C.K'nin (38) de aralarında bulunduğu 7 zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sonrası Küçükçekmece Adliyesine götürüldü.

Cumhuriyet savcılığındaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 7 zanlıdan C.K. "tasarlayarak öldürme", diğer 6 şüpheli ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklandı.

- Olay

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı C.K'nin Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru C.K'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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