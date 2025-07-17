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Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya otel yangını davasında ara karar açıklandı. 22 Eylül'e ertelenen davada itfaiye personeli İrfan Acar'ın tutuklanmasına karar verildi, aşçı Faysal Yaver de adli kontrol kararıyla tahliye edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 15:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:57
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Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin devam eden duruşmanın 10. gününde mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, 18 sanığın tutukluluk halinin devamına, hakkında ev hapsi bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın tutuklanmasına ve tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver'in tahliyesine hükmetti. Duruşma 22 Eylül'e ertelendi.

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması 10'uncu gününde devam ediyor. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Grand Kartal Otel yangınına ilişkin duruşmanın 9. gününde mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı.

Karara göre, davada tutuksuz yargılanan Mudurnu A.Ş. firması sahibi İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu hakkında 4 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Daha önce hakkında ev hapsi kararı bulunan itfaiye eri İrfan Acar'ın bu kez tutuklanması kararlaştırıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Halit Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Ahmet Demir, Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Muharrem Şen, Sırrı Köstereli, Bünyamin Bal, Yeliz Erdoğan, Mehmet Özer, Sedat Gülener ve Kenan Coşkun'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu sanıklardan aşçı yardımcısı Faysal Yaver ise cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 22 Eylül'de yapılmasına karar verdi.

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