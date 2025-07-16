TBMM'de Tarihi Oylama! Soykırım Suçlaması Tutanaklardan Çıkarıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, "Genel Kurulun 18 Haziran 2025'teki 98'inci birleşiminde Mardin Milletvekili George Aslan tarafından yapılan konuşmada dile getirilen, "soykırım" ve "yok etme" ithamlarının TBMM tutanaklarında yer almasının milletimizin birlik ve beraberliği ile ortak geçmişine yönelik TBMM'nin temsil ettiği misyonla uyuşmayacağı, bu nedenle bu sözlerin reddedildiğine yönelik ifadenin tutanaklarda ilgili kısma not olarak işlenmesi hususu"na ilişkin tezkere kabul edildi.

Başkanlık tezkeresinin kabul edilmesinin ardından söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, oylamanın elektronik oylama yerine el kaldırma usulüyle yapılmasına tepki gösterdi.

Aslan'ın açıklamalarının "talihsiz" olduğunu söyleyen Kavuncu, bu ifadelerin tutanaklardan çıkarılmasını ve Aslan'ın kınama cezası almasını istediklerini belirtti. Kavuncu, alınan kararı yetersiz bulduklarını söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise Aslan'ın konuşmasının tezkerede belirtildiği gibi olmadığını ileri sürdü. Temelli, "Görüşe karşı olabilirsiniz, katılmayabilirsiniz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "soykırım" ve "yok etme" gibi ifadelerin asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Akçay, Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin çok olumlu bir sürece girdiği bir süreçte bu konuşmanın yapıldığına dikkati çekerek, "Ülkeler arası ilişkilerde buna daha fazla özen gösterilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Bu aziz ve asil millet tarihin en şerefli milletidir ve hiçbir halka, millete karşı soykırımda bulunmamıştır. Bütün kaynaklarımız tarihçilere açıktır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, 1915'te çok üzücü olaylar yaşandığını belirterek, "Bu olayların tartışılması parlamentoların işi olmaktan ziyade tarihçilerin işi olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.