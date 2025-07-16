Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.

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