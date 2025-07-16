Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım atılıyor! TBMM Başkanı Kurtulmuş, siyasi parti liderleriyle komisyon için bir araya geliyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 22:10, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 22:11
PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, cuma günü siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelecek.
Buluşmada komisyon konusunun ele alınması bekleniyor.