ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan Suriye açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları konusunda taraflarla görüşme yaptıklarını yineleyerek, "Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık" dedi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 22:40, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 22:57
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları hakkında açıklamada bulundu. Rubio, "Suriye'deki çatışmalara müdahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu rahatsız edici ve dehşet verici durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık. Bunun için tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapmalarını bekliyoruz" dedi.