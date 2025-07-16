TBMM'den İsrail'e Şam Saldırısı Tepkisi: Sert Kınama!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan tezkerede, İsrail'in hukuk tanımazlığı ve bölgedeki saldırgan tutumu sert bir şekilde eleştirilmektedir. Tezkerede, Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım, Lübnan ve İran'a yapılan saldırılar ile birlikte Suriye'nin başkenti Şam'ın hedef alınması vurgulanarak, İsrail yönetiminin bölgesel barışı tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğü belirtilmiştir. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun ihlal edildiği, Suriye'nin toprak bütünlüğünün açıkça çiğnendiği ifade edilmiştir.

İsrail'in Saldırılarına Tepki

İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşıdığı belirtilmiştir.

Uluslararası toplumun sessizliği ve etkisizliği, İsrail'in saldırganlığına cesaret verdiği vurgulanmıştır.

Tüm insanlığın güçlü bir tepki göstermemesi halinde, barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar göreceği ifade edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Tutumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi , İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik saldırılarını en sert şekilde kınamaktadır.

, İsrail'in başta başkent Şam olmak üzere Suriye'ye yönelik saldırılarını en sert şekilde kınamaktadır. Suriye halkının yanında olunduğu yinelenmiş ve Suriye'nin toprak bütünlüğü ile egemenliğinin desteklendiği vurgulanmıştır.

Bölgedeki huzur, istikrar, güven ve barış ortamı için her türlü çabanın gösterilmeye devam edileceği ilan edilmiştir.

Uluslararası Topluma Çağrı

İsrail'in bölgesel krizi derinleştiren ve dünya barışını tehdit eden saldırganlığına karşı, uluslararası toplumun sesini yükseltmesi ve etkili, tutarlı, kararlı önlemler alması gerektiği bir kez daha dile getirilmiştir. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmi Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun tasviplerine arz edilmiştir.



