Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TÜİK'in Mayıs 2025 verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 arttı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Mayıs 2025'te sanayi sektöründe düşüş yaşanırken, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı arttı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Temmuz 2025 23:05, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2025 23:05
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam ücretli çalışan sayısının Mayıs 2025 döneminde yıllık bazda yüzde 1,2 arttığını açıkladı. Bir önceki aya göre ise toplam ücretli çalışan sayısında herhangi bir değişim yaşanmadı. Bu veriler, Türkiye'deki istihdam piyasasının genel durumu hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Ücretli çalışanların sektörel dağılımı ve yıllık ile aylık değişim oranları, iş gücü piyasasının dinamiklerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.
Ücretli Çalışan Sayısında Yıllık Değişim
- Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.
- 2024 Mayıs ayında 15 milyon 698 bin 674 olan ücretli çalışan sayısı, 2025 Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişiye yükseldi.
Sektörel Bazda Yıllık Değişimler
- Sanayi sektörü: Yüzde 3,1 azaldı.
- İnşaat sektörü: Yüzde 4,6 arttı.
- Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 2,9 arttı.
Aylık Değişimler
- Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre değişim göstermedi.
- Sanayi sektörü: Yüzde 0,6 azaldı.
- İnşaat sektörü: Yüzde 0,1 arttı.
- Ticaret-hizmet sektörü: Yüzde 0,3 arttı.