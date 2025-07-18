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Bitlis eski valisi yaşamını yitirdi

Sivas-Malatya Karayolu'nda meydana gelen kazada ağır yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 14:45
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Sivas-Malatya Karayolu üzerinde, Kangal ilçesi Halep köprüsü mevkisinde gerçekleşti. Olayda, Erol Karaömeroğlu'nun kullandığı otomobil ile Y.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, Erol Karaömeroğlu'nun yanı sıra eşi Filiz ve oğlu Metehan Karaömeroğlu ile diğer aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları ve Yaralılar

  • Erol Karaömeroğlu (55), Mülkiye Başmüfettişi ve eski Bitlis Valisi
  • Eşi Filiz Karaömeroğlu
  • Oğlu Metehan Karaömeroğlu
  • Diğer aracın sürücüsü Y.S.

Hastanedeki Tedavi Süreci

Yaralılar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Erol Karaömeroğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı ve bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Taziye Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçirdiği trafik kazası sonrası ilimizde tedavisi devam eden dönem arkadaşım, kardeşim Erol Karaömeroğlu'nu maalesef kaybetmiş bulunuyoruz. Kardeşime Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve mülki idare camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu için taziye mesajı paylaştı.

Bu üzücü olay, kamuoyunda derin bir üzüntüye neden oldu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, merhumun ailesine ve İçişleri Bakanlığı camiasına başsağlığı dileklerini iletti. Ayrıca, kazada yaralananlara da acil şifalar diledi.

Taziye Mesajının Detayları

  • "Geçirdiği elim trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Bitlis Valimiz Erol Karaömeroğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve İçişleri ailemize başsağlığı diliyorum."
  • "Aynı kazada yaralanan eşine ve sevgili çocuğuna acil şifalar diliyorum."
  • "Merhum mesai arkadaşımın mekanı cennet olsun."


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