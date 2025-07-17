Şanlıurfa'da peynirden zehirlenen aile hastanelik oldu

Kırsal Büyükbardakçı Mahallesi'nde ikamet eden Kadriye Baran, 5 çocuğuyla birlikte bulantı ve kusma şikayetiyle Viranşehir Devlet Hastanesine başvurdu.

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