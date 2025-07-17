Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Meteoroloji, birçok ilde sağanak yağış ve gök gürültülü hava uyarısı yaptı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
17 Temmuz 2025 Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. Ankara başta olmak üzere birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlar beklenmektedir. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam ederken, hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmıştır. İstanbul'da ise yağış beklenmemektedir. Özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde kısa süreli fakat yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
Hava Durumu Tahmin Raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Temmuz 2025 Perşembe gününe ait hava durumu tahmin raporunu yayımlamıştır. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, birçok il için yerel sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı yapılmıştır.
Yağış Beklenen Bölgeler
- Ege'nin iç kesimleri
- Akdeniz'in iç ve doğu kesimleri
- İç Anadolu'nun güneyi
- Doğu Anadolu
- Karadeniz'in doğusu
Önemli Uyarılar
Meteoroloji, hafta sonu için daha şiddetli yağışlara karşı uyarıda bulunmuştur. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
İl İl 17 Temmuz 2025 Perşembe Hava Durumu
- İstanbul: Az bulutlu ve açık, 34°C
- Ankara: Öğleden sonra sağanak yağışlı, 35°C
- İzmir: Az bulutlu, 35°C
- Bursa: Parçalı bulutlu, 33°C
- Konya: Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, 34°C
- Eskişehir: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak, 32°C
- Mersin: İç kesimleri sağanak yağışlı, 34°C
- Adana: Parçalı bulutlu, yerel yağış geçişleri, 36°C
- Antalya: İç kesimleri sağanak yağışlı, 31°C
- Samsun: Parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı, 29°C
- Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak, 28°C
- Rize: Yerel sağanak yağışlı, 27°C
- Erzurum: Öğleden sonra kuzey ve doğusunda yağış, 29°C
- Kars: Parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, 27°C
- Gaziantep: Akşam saatlerinde sağanak yağışlı, 37°C
- Şanlıurfa: Sıcak ve açık, 39°C
- Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 38°C
- Malatya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 35°C
- Van: Az bulutlu, 26°C
- Kayseri: Yerel sağanak yağışlı, 33°C
- Çorum: Parçalı bulutlu, 31°C
- Elazığ: Parçalı bulutlu, yerel yağışlı, 34°C
- Artvin: Yerel kuvvetli yağış riski, 26°C
- Kahramanmaraş: Parçalı bulutlu, 36°C
- Tekirdağ: Açık, 32°C
- Kütahya: Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak, 31°C
- Aksaray: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak, 34°C