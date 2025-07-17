Irak'ta AVM yangını: 50 ölü
Irak'ın Kut kentindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaklaşık 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 09:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 09:32
Irak resmi haber ajans İNA'ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.