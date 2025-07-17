Irak'ta AVM yangını: 61 ölü
Irak'ın Kut şehrinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 09:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 13:02
Irak resmi haber ajans İNA'ya konuşan Meyyahi, söz konusu alışveriş merkezinde çıkan yangında 61 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Alışveriş merkezi sahibi hakkında dava açacaklarını belirten Meyyahi, yangının çıkma nedenini 48 saat içerisinde açıklayacaklarını söyledi.
Meyyahi, şehirde 3 günlük yas ilan ettiklerini kaydetti.