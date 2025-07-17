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Minguzzi cinayeti davası tanıkların dinlenilmesi için ertendi

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet 'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması, tanıkların dinlenilmesi amacıyla ertelendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 23:03, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 23:39
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Minguzzi cinayeti davası tanıkların dinlenilmesi için ertendi

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 15 yaşındaki tutuklu sanıklar U.B. ve B.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Duruşmada maktul çocuğun annesi Yasemin Akıncılar ve babası Andrea ile taraf avukatları da hazır bulundu.

CHP Genel Başkan yardımcıları Aylin Nazlıaka ve Suat Özçağdaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'un katıldığı duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ile izleyiciler alınmadı.

Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içindeki bazı vatandaşlar ise ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak, slogan attı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 2 Ekim'e erteledi.

Öte yandan heyetin, olay günü sanıkların yanında olduğu belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında, "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan hazırlanan iddianamenin bu dosya ile birleştirilmesi talebini değerlendirerek 15 gün içerisinde karar vereceği öğrenildi.

- "Ben ve eşim tehdit edildi"

Duruşma öncesinde adliye önünde basın açıklaması yapan ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söyledi.

Hak arama özgürlüklerini kullandıklarını aktaran Epözdemir, "Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?" ifadelerini kullandı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet 'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B'nin 'yi ittirdiği aktarılıyor.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden 'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla 'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılıyor.

İddianamede, U.B'nin de yere düşen 'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan 'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan 'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydediliyor.

İddianamede, U.B'nin 'yi tekmelediği, B.B'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki şüphelinin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettikleri belirlenen çocuk şüpheliler M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

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