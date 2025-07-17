Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Emekli maaşlarında adalet sağlanması için prim gününe göre maaş düzenlemesi gündemde. Bakan Şimşek ve Işıkhan, yeni sistemin detaylarını paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emekli maaşlarında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek, "Birçok kez bana 3 bin prim günü olanla 9 bin prim günü olan aynı maaşı almamaları gerektiğine yönelik serzenişler geliyor. Şu anda emekli maaşlarında bir adaletsizlik söz konusu, farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, emeklilik sisteminde önemli değişikliklerin gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.
Emeklilikte Yeni Sistem Sinyali
Bakan Şimşek, AK Parti'nin hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği istişare toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, emeklilikte yeni bir sisteme geçileceğini belirtti. Özellikle prim gün sayısına göre maaşların farklılaşması gerektiğini vurgulayan Şimşek, mevcut sistemdeki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın Açıklamaları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emeklilik sistemiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Işıkhan, sistemin ödenen prim kadar maaş alınması yönünde revize edilmesi gerektiğini söyledi.
- Farklı prim günleri olanlar aynı maaşı almamalı.
- Emeklilik sistemi, ödenen prim kadar maaş alınacak şekilde revize edilecek.
- Yeni sistemle adaletsizliklerin giderilmesi hedefleniyor.