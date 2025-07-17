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'Memurun derdi, Türkiye Yüzyılı'nın gereğidir'

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Kanal 3'e yaptığı açıklamalarda, memurların mali ve özlük haklarının iyileştirilmesinin yalnızca bir talep değil, Türkiye Yüzyılı vizyonunun gereği olduğunu söyledi. Kaya, nitelikli kamu hizmetinin yolunun ekonomik refah ve liyakate dayalı atamalardan geçtiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 09:52, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 10:06
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Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Kanal 3 televizyonunda katıldığı canlı yayında, kamu çalışanlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

Genel Başkan Kaya, televizyon programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde kamu çalışanlarının refahının önemini vurguladı.

Kaya, yaptığı değerlendirmede, "Memurun derdini doğru anlatmalıyız" diyerek, kamuda görev yapan milyonlarca çalışanın mali ve özlük hakları iyileştirmelerine dikkat çekti. Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşmasında memurların taşıyıcı güç olduğunun altını çizen Kaya,

"Türkiye Yüzyılı için olmazsa olmaz nitelikli bir kamu hizmetidir. Nitelikli bir kamu hizmeti ancak nitelikli kamu çalışanlarının ellerinden mümkündür. Kamu çalışanlarını nitelikli bir hale getirebilmemiz için mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılması kaçınılmazdır." ifadeleriyle ortak aklın önemini vurguladı.

Kamu Çalışanlarının Hakları ve Refahı

Genel Başkan Osman Kaya, liyakat esaslı atamalar, özlük haklarının iyileştirilmesi, ekonomik refah ve iş barışının sağlanması gibi başlıklarda kapsamlı çözümler sunulması gerektiğini belirtti.

  • Liyakat esaslı atamalar
  • Özlük haklarının iyileştirilmesi
  • Ekonomik refah
  • İş barışının sağlanması


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