Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 40,2130 40,2140 40,2810 40,2820 Avro 46,9690 46,9700 46,7960 46,7970 Sterlin 54,1880 54,1980 54,1140 54,1240 İsviçre frangı 50,4950 50,5050 50,1800 50,1900 ANKARA ABD doları 40,1830 40,2630 40,2510 40,3310 Avro 46,9290 47,0090 46,7560 46,8360 Sterlin 54,1280 54,3380 54,0540 54,2640