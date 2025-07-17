Dolar günü yükselişle kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,28 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 17:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:25
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|40,2130
|40,2140
|40,2810
|40,2820
|Avro
|46,9690
|46,9700
|46,7960
|46,7970
|Sterlin
|54,1880
|54,1980
|54,1140
|54,1240
|İsviçre frangı
|50,4950
|50,5050
|50,1800
|50,1900
|ANKARA
|ABD doları
|40,1830
|40,2630
|40,2510
|40,3310
|Avro
|46,9290
|47,0090
|46,7560
|46,8360
|Sterlin
|54,1280
|54,3380
|54,0540
|54,2640