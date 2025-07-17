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Dolar günü yükselişle kapattı

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 40,28 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 17:16, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 17:25
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Dolar günü yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin çarşamba günü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları40,213040,214040,281040,2820
Avro46,969046,970046,796046,7970
Sterlin54,188054,198054,114054,1240
İsviçre frangı50,495050,505050,180050,1900
ANKARA
ABD doları40,183040,263040,251040,3310
Avro46,929047,009046,756046,8360
Sterlin54,128054,338054,054054,2640

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