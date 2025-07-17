Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
PKK'nın silah bırakmasının ardından genel af konusu gündem olmuş durumda... Kamuoyu bu konuyu tartışırken "Af gelecek mi" sorusu sıkça yöneltiliyor. Peki konu hakkındaki son durum ne?
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 11:14, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 11:16
47 yıllık PKK sorunu sona erdi. Geçen hafta PKK silahları yaktı ve yeni bir dönem başladı. Bu gelişmenin hemen akabinde af konusu tartışılmaya başlandı. Yoğun şekilde yöneltilen soruların başında ise "Genel af gelecek mi" geliyor. Peki kulislerde ne konuşuluyor.
Genel af gelecek mi?
Genel af konusunda şu an için herhangi bir gelişme söz konusu değil. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi son yazında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Selvi yazısında "PKK'nın silah bırakmasından rahatsız olanlar, PKK'ya af çıkarılacak, genel af ilan edilecek diye propaganda yapıyor. PKK'ya yönelik af yok. Hele hele genel af gündemde değil. Cezasızlık algısı ortadan kaldırılmayacak." dedi.