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LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı

Yusuf Tekin, LGS sorularının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 29 kişi hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 11:33, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 11:34
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LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sorularının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detaylarını açıkladı. Bakan Tekin, bir okul yöneticisinin de aralarında bulunduğu 29 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. LGS sorularının çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Tekin, teknik incelemelerin ardından paylaşılan PDF'nin MEB'e ait olmadığını belirtti. 719 birincinin çıkmasına yönelik şaibe iddialarına da yanıt veren Bakan, tüm soruların müfredata uygun olduğunu vurguladı.

LGS Sorularının Erken Paylaşılması İddiaları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bazı soruların sınav bitmeden önce paylaşıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın ayrıntılarını paylaştı. Tekin, soruşturma kapsamında bir okul yöneticisinin de aralarında olduğu 29 kişi hakkında hem adli hem idari işlem başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma Süreci ve Açıklamalar

Bakan Tekin, "Okuldaki 29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı. Ama dediğim gibi nihayetinde soruşturma süreci devam ediyor. Biz idari soruşturma yaparız. İdari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. Disiplin cezası ve idari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılmasını gerektiren bir durum varsa ceza davası da açılır ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır" diye konuştu.

Paylaşılan PDF'nin Durumu

Sınav sorularının çalındığı iddialarını kesin bir dille yalanlayan Bakan Tekin, teknik incelemeler sonucu paylaşılan PDF'nin Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olmadığının tespit edildiğini söyledi:

  • "Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış, PDF'ye dönüştürülmüş ve 11.57'de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızla bu PDF materyalini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan."

719 Birincilik İddiaları ve Açıklamalar

LGS 2024 sonuçlarında 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olması sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Bu iddialara da açıklık getiren Tekin, çıkan soruların doğrudan müfredatla örtüştüğünü belirterek, "Ek kaynak olmadan hazırlanılabilecek bir sınav yaptık. Bu nedenle 719 öğrencinin tam puan alması şaşırtıcı değil" dedi.

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