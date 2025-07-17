16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
Dicle ilçesinde, 14 yaşındaki kız kardeşi Rojda A.'yı döverek öldüren 16 yaşındaki ağabeyi Z.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 12:56, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 12:57
Diyarbakır'ın Dicle ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde, Z.A., kardeşi Rojda A.'yı markete göndermek istedi.
Markete gitmek istememesi üzerine Z.A., Rojda'ya hortumla saldırarak, yumruk attı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yere yığılan Rojda, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Rojda'nın cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
AĞABEYİ TUTUKLANDI
Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Rojda, toprağa verildi.
Gözaltına alınan Z.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.