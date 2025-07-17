Göktaş: Kadınlara yönelik hizmetler sahaya daha hızlı yansıtılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadınların güçlenmesinin aile kurumunu daha dirençli ve bilinçli hale getireceğini vurguladı. Yeni eylem planları açıklandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların güçlenmesinin aile kurumunu daha dirençli ve bilinçli hale getireceğini vurguladı. 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Kadının Güçlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında oluşturulan Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu, ilk toplantısını Dikmen Hakimevi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya Bakan Göktaş ile birlikte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı.
Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurulu'nun Önemi
Bakan Göktaş, kadının güçlenmesi çalışmalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen büyük bir vizyonun yansıması olduğunu belirtti. Bu toplantının sürdürülebilir kalkınma için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Kurulun, kadınların toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulduğunu ifade etti.
Strateji ve Hedefler
- Strateji ve hedeflerin belirlenmesi
- Yerelde izleme ve değerlendirme
- Kurumlar arası güçlü koordinasyon ve işbirliği
- Ortak hedeflerin ve önceliklerin şekillendirilmesi
Kadın Hakları ve Toplumsal Katılım
Bakan Göktaş, kadınların insanlık tarihinin her döneminde toplumları ileriye taşıyan asli özne olduğunu belirtti. Siyaset, ekonomi, kültür, adalet ve spor gibi alanlarda kadınların öncü rol üstlendiğini vurguladı. Son 23 yılda kadınların eşit haklara erişimini sağlayan tarihi reformlar hayata geçirildiğini, kadın haklarının anayasal ve yasal düzenlemelerle güvence altına alındığını söyledi.
Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı
- Kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayatta daha güçlü olması
- Eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım
- Çevre ve iklim değişikliği alanlarında bütüncül yaklaşım
Kapsamlı Destek Mekanizmaları
Kadın istihdamı ve girişimciliğinin gelişmesi için dijital dönüşüm ve yenilikçi sektörlerde etkinlik artırıcı politikalar uygulanıyor. Kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla çok paydaşlı işbirlikleri geliştiriliyor.
- Finansal okuryazarlık ve mentörlük programları
- Dijital beceriler ve yapay zeka eğitimleri
- Kadın kooperatiflerine eğitim, rehberlik ve e-ticaret desteği
- Çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar üzerindeki etkilerinin azaltılması
Yerelde Kapsayıcı Hizmetler ve Koordinasyon Kurulları
Bakan Göktaş, koordinasyon kurullarının kadınlara yönelik hizmetlerin yerelde daha etkin yürütülmesini sağlayacağını belirtti. 81 ilde vali başkanlığında oluşturulan Koordinasyon Kurulları ile politikaların yerelde uygulanması ve sürekli takibi hedefleniyor. Kadın-erkek fırsat eşitliği tüm ulusal planlara entegre edilecek.
Alt Komiteler ve Çalışma Alanları
- Bakım Sorumlulukları ve İş-Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Alt Komitesi
- İklim Değişikliği, Çevre ve Kadınların Rolü Alt Komitesi
- Karar Alma Mekanizmalarında Kadın Temsiliyetinin Güçlendirilmesi Alt Komitesi
- Yerel Kalkınma Alt Komitesi
Kadınlara Yönelik Hizmetlerin Hızlandırılması
Kadınların tüm alanlarda daha etkin ve eşit şekilde yer alabilmesi için ihtiyaçlar tespit edilerek çözüm odaklı politikalar geliştirilecek. Koordinasyon kurulları, politikaların sahadaki karşılığını görmek açısından büyük önem taşıyor.2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesiyle birlikte, kadının toplumsal, ekonomik, kültürel ve sosyal hayattaki yeri daha da sağlamlaştırılacak. Kadınların güçlenmesiyle köklenen her adım, aile kurumunu daha dirençli ve bilinçli hale getirecek.