Mansur Yavaş adaylığa göz kırptı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu bulunmasını hatırlatarak, "Ekrem Başkan bu durumdayken benim adaylıktan söz etmem ayıptır, terbiyesizliktir" dedi.

Mansur Yavaş açıklamasının devamında ise Cumhurbaşkanlığı adaylığına şu şekilde değindi:

"Önemli olan bu anlayıştan kurtulmak. Beni, seni, osu yok. Ekrem başkan olur. Özgür Bey parlıyor. Artık olur. Ben olurum. Birimiz yapsın da kim yaparsa yapsın" diye konuştu.

Yavaş, MetroPOLL'ün anketi üzerinden konuştu:

Anket yaptırmadığını ancak MetroPOLL'ün bir anketinde oy oranının yüzde 60 çıktığına işaret eden Yavaş, "Ekrem Bey de bir tık altta. İkimiz de Tayyip Bey'den açık ara öndeyiz. Ama Ekrem Başkan içerideyken bu konuları konuşmam" ifadelerini kullandı.

Yavaş, "CHP'deki yükselişi ve bunun nereye kadar gideceği" ile ilgili fikrini de açıkladı; "Din konusunda CHP hata yapmıyor artık. Ne başkanlar, ne milletvekilleri ve muhafazakar seçmen CHP'ye oy vermenin onları cehenneme götürmediğini gördü ve anladı. Bu CHP'ye gelen oyları arttıracak ve arttırıyor" dedi.