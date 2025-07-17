CHP ve DEM Parti Heyeti Ankara'da Bir Araya Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini Ankara'da kabul etti. TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyetin CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette, CHP'den Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir de yer aldı. DEM Parti heyeti, dün MHP ve Gelecek Partisi liderleriyle de görüşmüştü.

Görüşmenin Detayları

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetini Ankara'daki CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Görüşmeye, TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Faik Özgür Erol katıldı.

CHP Heyetinde Kimler Vardı?

CHP lideri Özgür Özel'e görüşmede, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

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