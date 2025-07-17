YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2025-YÖKDİL/2: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı. 27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

27 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Ek Bilgi ve Kurallar

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sınavla ilgili temel kurallara ulaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz: