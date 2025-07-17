Munzur Üniversitesi'ne mobbing suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

Munzur Üniversitesi'ne mobbing suçlaması

Eğitim Bir Sen Tunceli Şube Başkanı Dr. Bülent KAR, "Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sendika üyesi akademisyenlere, idari yargıya başvurduğu gerekçesiyle baskı, soruşturma ve görevden alma uygulamaları yapılıyor." dedi. Kar, ayrıca fakülte yönetiminin sendika üyesi akademik ve idari personellere dışlayıcı ve hukuksuz tutum ve uygulamalara imza atmaya devam ettiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 15:38, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 15:40
Yazdır
Munzur Üniversitesi'ne mobbing suçlaması

Eğitim Bir Sen Tunceli Şube Başkanı Dr. Bülent KAR, Munzur Üniversitesi'nde mobbing yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Kar açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Munzur Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Arş. Gör. Remzi HARK'ın, atamasının yapılmaması üzerine idari yargıya başvurduk. Ancak fakülte yönetimi, bu hukuki başvuruya karşılık ilgili akademisyene "gizli evrak ve belgeleri mahkemeye konu etme" iddiasıyla idari soruşturma açtı.

Soruşturmanın tebliğinden hemen sonra fakültede dikkat çeken bir uygulamaya gidildi. YÖK Disiplin Yönetmeliği kapsamında "disiplin işleri ve cezalar" konulu bir eğitim düzenlenerek, tüm personele yönetimin disiplin konusundaki yaklaşımı açık biçimde dikte edildi. Eğitim sonrası "katıldım, dinledim, anladım" ifadesini içeren bir belge fakülte personeline imzaya açıldı.

Soruşturma sürecinde fakülte yönetiminin yalnızca sendika üyesi akademisyeni değil, aynı zamanda soruşturma sürecinde görevli olan akademisyenleri de baskı altına almaya çalışmaktadır. Dekanlık tarafından soruşturmacılardan üyemize ceza verilmesi açık şekilde talep edilirken, bu talebin Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'nden geldiği ifade edildi. Bu bana 27 Mayıs yargısının sembol cümlesi "Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor" u hatırlattı. Dekan tarafından soruşturma komisyonu başkanına vereceği kararın ne olmasının talep edildiği bildiriliyor.

Ancak tüm baskılara rağmen soruşturmacılar, söz konusu fiilin cezalandırılacak nitelikte olmadığı yönünde görüş bildirerek ceza verilmemesi gerektiği kanaatine vardı.
Bu karar sonrası fakülte yönetimi bu kez soruşturma komisyonu başkanına yönelik baskı uygulamaya başlamıştır. Komisyon üyeleri tarafından kendilerine yapılan baskı ve telkinler sözel olarak tarafıma ve üyemizede iletilmiştir. Komisyon başkanı olan Prof. Savaş SERTEL hiçbir gerekçe gösterilmeden usulsüz biçimde bölüm başkanlığı görevinden alındı. Yapılan itirazlara karşı ise yönetim bu görevden alımı "kamu yararı" ile gerekçelendirdi. Aynı şartlarda başka bölümlerin de olduğu ama o bölümler için herhangi bir işlem yapılmadığı bilinmektedir. Profesör hocamızın eşi Munzur Üniversitesi İİBF 2. Sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir. Ne yazık ki komisyonun ceza vermemesi üzerine Prof. Dr. Savaş SERTEL'in eşine yönelikte baskı ve mobbing başladı. Yaklaşık 2 yıl önce muaf sayılan derslerinin muafiyetleri iptal edildi. İptal edilen muaf dersler ile ilgili yasal süreçte başlatılımıştır. Acaba komisyon başkanı olarak istediğinizi yapıp, üyemizi işten atsaydı yine bu kararları uygulamaya sokacakmıydınız.

Soruşturma komisyonunun kararını "beklentinin altında" bulan fakülte yönetimi, akademik teamüllere aykırı biçimde ötekileştirme, dışlama ve mobbing uygulamalarını devam ettirmektedir.
Sendika üyemiz adına, tüm bu baskı, soruşturma ve görevden alma sürecine karşı Erzincan İdare Mahkemesi'nde yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakültede sistematik hale gelen mobbing ve baskı uygulamalarına karşı hukuki mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmek isterim.

"Mobbing Karşılıksız Kalmayacak"

Munzur Üniversitesi'nde ve özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde alenen uygulanan mobbing ve hukuksuzluklara karşı sessiz kalan, sorumluluğu bulunan veya görmezden gelen tüm kişi ve birim yöneticilerinin tespit edilmesi ve gerekli idari, adli yaptırımlarla karşı karşıya kalmaları için tüm hukuki süreçlerin kararlılıkla takipçisi olunacağı ifade ediyorum.
Fakültede sendika üyesi birçok akademik ve idari personele karşı uygulanan dışlayıcı ve hukuksuz tutumların asla karşılıksız kalmayacağını, her türlü mobbing ve baskıya karşı hukuki ve sendikal mücadeleyi sürdüreceğiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber