Beşiktaş, Kyle Walker-Peters Transferinden Vazgeçti

Beşiktaş, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters'ın transferinden, oyuncunun yeniden ek süre talebinde bulunması nedeniyle vazgeçildiğini açıkladı. Siyah beyazlı kulüp, transfer sürecinde yaşanan gelişmeleri detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaştı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet edilen profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters'in İstanbul'a gelişinin ertelendiği belirtildi. Oyuncunun bugün kulübe yaptığı bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunduğu ifade edildi. Bunun üzerine Beşiktaş, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçtiğini duyurdu. Kulüp, belirlemiş olduğu politika doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Beşiktaş'ın Açıklaması

Kyle Walker-Peters ile daha önce prensip anlaşmasına varıldı.

ile daha önce prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a davet edildi.

İstanbul'a gelişinin ertelendiği kamuoyuna duyuruldu.

Oyuncu, bir kez daha ek süre talebinde bulundu.

Beşiktaş, bu gelişme üzerine transferden vazgeçti.

Kulüp, transfer çalışmalarına belirlenen politika doğrultusunda devam ediyor.

Kulübün Transfer Politikası

Beşiktaş, transfer süreçlerinde belirlediği politikalar çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğini ve taraftarlarını gelişmelerden haberdar edeceğini belirtti. Kulüp, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunduğunu ifade etti.