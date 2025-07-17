Sosyal Belediyecilikte Örnek Proje: 500 Dönüm Nohut Dağıtılıyor

Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilen ve hasadı yapılan nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününde yaptığı açıklamada, kentteki kullanılmayan tarımsal alanları verimli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Köylülerin doğduğu yerde doyurulmasının amaçlandığını vurgulayan Kumbuzoğlu, üretime katkı sağlayan çiftçilere destek verdiklerini ve belediyenin de bu konuda büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Sosyal Belediyecilikte Örnek Uygulama

500 dönümlük alana nohut ekilmesi ve elde edilen ürünün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Kumbuzoğlu, çocukları ve gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirmek istediklerini, Aksaray'ın bir tarım kenti olduğunu ve birçok üründe Türkiye'de ilk 10'da yer aldıklarını söyledi.

Belediyenin Tarımsal Faaliyetleri

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal belediyecilik kapsamında atıl durumdaki alanlara nohut ekimi yaptıklarını ve hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti. Dinçer, daha önce de nohut ve arpa ekimi yaparak benzer şekilde dağıtımlar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalarla hem tarımsal faaliyetleri teşvik ettiklerini hem de şehrin tarımsal yönüne dikkat çektiklerini vurguladı. Üretken bir belediye olduklarını belirten Dinçer, emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer, biçerdövere binerek tarlada hasat yaptı.



