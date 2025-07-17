Sosyal Belediyecilikte Örnek Proje: 500 Dönüm Nohut Dağıtılıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
HAKMAR'ın sahibi mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
Türk Üniversiteleri Dünya Sıralamasında İlk 100'e Girmeye Hazır!
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
TCMB'nin Döviz ve Altın Rezervlerinde Rekor Artış
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
Kartalkaya davasında ara karar: Bir tutuklama, bir tahliye
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
YÖKDİL/2 Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
Bakanlık, cinayette polisin ihmali için müfettiş görevlendirdi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
KDK'dan Özel Okul Ücret Artışlarına Düzenleme Tavsiyesi
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
MSB: Talep edilirse Suriye'ye destek veririz
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yunus Emre Enstitüsü Eski Başkanı Şeref Ateş Gözaltına Alındı
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
Yerlikaya: Düzensiz göçmen tespit oranı yüzde 1,8'e düştü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
16 Yaşındaki Şahıs Kız Kardeşini Döverek Öldürdü
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
LGS Soruları Hakkında Soruşturma: 29 Kişiye İşlem Başlatıldı
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Genel af çıkacak mı? Af gelecek mi?
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Konut Fiyat Endeksi haziranda arttı
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Marmara'yı kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Prim Gününe Göre Emekli Maaşı Değişiyor: Bakan Şimşek'ten Açıklama
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Ticaret Bakanlığı tüketici lehine yeni düzenlemeleri hayata geçiriyor
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Bankalar emekli maaşına bloke koyabilecek
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Sağanak Yağış Uyarısı: Hangi İllerde Yağmur Bekleniyor?
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
Kamu toplu iş sözleşmesi: Ya imza ya da hakeme gideriz
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
TOKİ 47 İlde 508 Taşınmazı Açık Artırma ile Satışa Sunuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e bir soruşturma daha
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Yönetmelikte değişiklik yapıldı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Erdoğan'dan 'kredi kartı komisyonlarını indirin' talimatı
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
Mayıs 2025'te Ücretli Çalışanlarda Beklenmedik Değişim!
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
TOKİ'nin 508 taşınmazı açık artırmayla satılacak
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Meclis'te Tarihi Adım: Terörsüz Türkiye İçin Komisyon Kuruluyor
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: 719 öğrencimizin birinci olması sağlıklı bir durum
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Sosyal Belediyecilikte Örnek Proje: 500 Dönüm Nohut Dağıtılıyor

Aksaray'da atıl tarım arazileri nohut ekimiyle değerlendirildi. Hasat edilen ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak büyük bir sosyal destek sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 16:22, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 16:23
Yazdır
Sosyal Belediyecilikte Örnek Proje: 500 Dönüm Nohut Dağıtılıyor

Aksaray'da 500 dönümlük alana ekilen ve hasadı yapılan nohut, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen tarla gününde yaptığı açıklamada, kentteki kullanılmayan tarımsal alanları verimli hale getirmek için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Köylülerin doğduğu yerde doyurulmasının amaçlandığını vurgulayan Kumbuzoğlu, üretime katkı sağlayan çiftçilere destek verdiklerini ve belediyenin de bu konuda büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Sosyal Belediyecilikte Örnek Uygulama

500 dönümlük alana nohut ekilmesi ve elde edilen ürünün ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılması, sosyal belediyecilik anlamında önemli bir örnek olarak gösteriliyor. Kumbuzoğlu, çocukları ve gençleri tarımsal faaliyetlere yönlendirmek istediklerini, Aksaray'ın bir tarım kenti olduğunu ve birçok üründe Türkiye'de ilk 10'da yer aldıklarını söyledi.

Belediyenin Tarımsal Faaliyetleri

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal belediyecilik kapsamında atıl durumdaki alanlara nohut ekimi yaptıklarını ve hasat edilen ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirtti. Dinçer, daha önce de nohut ve arpa ekimi yaparak benzer şekilde dağıtımlar gerçekleştirdiklerini, bu çalışmalarla hem tarımsal faaliyetleri teşvik ettiklerini hem de şehrin tarımsal yönüne dikkat çektiklerini vurguladı. Üretken bir belediye olduklarını belirten Dinçer, emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Kumbuzoğlu ve Başkan Dinçer, biçerdövere binerek tarlada hasat yaptı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber