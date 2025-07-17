Etimesgut Belediyesi'nden Ücretsiz Evde Bakım Hizmeti

Etimesgut Belediyesi ile evde bakım hizmetleri artık çok daha kolay ve erişilebilir hale geliyor. Kişisel bakım ve temizliklerini gerçekleştirmede güçlük yaşayan yaşlı, hasta ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların kişisel bakımları ile genel sağlık takibi, Etimesgut Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak sağlanıyor. Bu hizmet, Etimesgutlu vatandaşların hayat kalitesini artırmak ve yaşamlarına dokunmak amacıyla sunuluyor.

Etimesgu Belediyesi Sosyal ve Sağlık Hizmetlerini Aralıksız Sürdürüyor

Evde Sağlık Hizmeti; evde banyo, saç ve tırnak bakımı, şeker, tansiyon ve ateş ölçümleri ile genel sağlık takibi gibi kişisel bakım hizmetlerini içeriyor. Özellikle evde banyo hizmeti ile hasta, yaşlı ve engelli bireyler, sağlık ekipleri tarafından sıcak su ve tek kullanımlık küvet galoşları ile yıkanarak hijyenik bir bakım sürecinden geçiriliyor.

Saç ve Tırnak Bakımı

Saç ve tırnak bakımlarının ardından sağlık ekipleri, gerekli durumlarda pansuman işlemini gerçekleştiriyor. Ayrıca tansiyon ölçümü ve ilaç takibi gibi konularda hasta ve yakınlarına bilgilendirme yapılıyor.

Medikal Destekler ve Ziyaretler

810 adet hasta bezi dağıtımı

dağıtımı 935 adet çocuk bezi dağıtımı

dağıtımı 1766 vatandaşa hijyen paketi

134 hasta yatağı dağıtımı

dağıtımı 76 vatandaşa düzenli olarak ayda 3 kez evde bakım hizmeti

Aylık 200'ün üzerinde ziyaret

Bu kapsamda Etimesgut Belediyesi, evde bakım gerektiren vatandaşlara ve ailelerine hem maddi hem de manevi destek sağlıyor. Sağlık ve sosyal destek, düzenli ziyaretlerle evlere taşınıyor.

Başvuru ve Randevu Sistemi

Randevu sistemiyle ilerleyen bu hizmetten yararlanmak için Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmak yeterli. Gerekli kontrollerin ardından sağlık ekipleri evlere gelerek tüm işlemleri gerçekleştiriyor.