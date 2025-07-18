Çiğköfte Unutuldu, Tatlıyla Telafi Edildi! Tunceli'de Renkli Anlar

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, dün gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında yaşanan ilginç bir an ile sosyal medyada gündem oldu. Çemişgezek ilçesinde bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden alan Vali Aygöl, tabağı yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. Ancak, koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. Bu anlar kameraya yansıdı ve polis memurunun yüz ifadesi ile çevresindekilerin gülümsemesi sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi ve tebessüm ettirdi.

İşi Tatlıya Bağladı

Vali Aygöl, Atatürk Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve mahalle sakinleriyle birlikte asfalt serdi. Çalışmalar sırasında mahalledeki bir tatlıcı dükkanına girerek beraberindekilere tatlı ısmarladı. Önceki gün maruluna çiğ köfte koymayı unuttuğu polis memuruna bu kez tatlı ikram eden Vali Aygöl, "Kardeş sen neredesin? Çiğköfte akşam, ancak bak şimdiden 2 tatlı. Afiyet olsun ağabeyciğim. İşi tatlıya bağladık. Polislere sahip çıkmam lazım" dedi. Vali Aygöl'ün bu jesti, çevresindekileri yine gülümsetti.



