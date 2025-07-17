Fahrettin Altun Hakkında Üvey Kardeş İddiasına Açıklama!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un vekili Av. Sezgin Tunç, son günlerde gündeme gelen "Altun'un üvey kardeşi var" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında ve bir Youtube hesabında ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Müvekkili Fahrettin Altun'un herhangi bir üvey kardeşi bulunmadığı ve iddia edilen şahısla hiçbir bağlantısı olmadığı belirtildi.

İddialara İlişkin Açıklama

Avukat Tunç, iddiaların asılsız olduğunu ve müvekkilinin adı geçen kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığını ifade etti. Ayrıca, bu iddialar hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu nezdinde devam eden bir soruşturmanın bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yasal Süreç ve Suç Duyurusu

R.Ö. isimli şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'na dolandırıcılık şüphesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur.

isimli şahıs hakkında 'na dolandırıcılık şüphesiyle suç duyurusunda bulunulmuştur. Konuya ilişkin yasal süreç devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.



