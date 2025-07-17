Oyuncu Mehmet Ali Tuncer hayatını kaybetti

Sanatçının vefatına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan iş adamı Ekrem Tuncer, amcası Mehmet Ali Tuncer'in kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve bir süredir tedavi gördüğünü aktararak, bugün kalp krizinden vefat ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Tuncer'in rol arkadaşlarından oyuncu Ahmet Yenilmez de "Bazı bilinmeyen, çok meşhur olmayan insanlar vardır. O insanlar, çok meşhur ve bilinen insanları bir arada tutar. Tuncer de öyle biriydi, hemşehrimdi. Oyuncu olmasının ötesinde saf, duru, tertemiz bir Anadolu münevveriydi, delikanlıydı. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

İlköğretim hayatından beri tiyatro ile iç içe olan oyuncu Tuncer, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1985 yılında Ulvi Alacakaptan, Hasan Nail Canat, Hüseyin Goncagül ve İbrahim Sadri ile tiyatro hayatına başladı.

TRT 1 kanalında yayınlanan "Aşkın Yolculuğu Yunus Emre" dizisinde Boluluzade Ali Taygu karakterini canlandıran Tuncer, ayrıca "Deli Yürek" ve "Böylemi Olacaktı" dizilerinde yer aldı.

Geleneksel Türk tiyatrosu ile de iç içe olan Tuncer, "Sanat Manat'a Karşı" ile "Efendi Hayrettin Süperstar" oyunlarında rol aldı.