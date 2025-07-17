Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alımı yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.



Erdoğan açıklamasında, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin olması için ilave bir adım atıyoruz. 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime başarılar diliyorum." dedi.