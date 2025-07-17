Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Başvuruları Başladı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı'nın ilk çağrısını başlattıklarını ve başvuruların 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'e kadar devam edeceğini açıkladı. Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu Yerel Kalkınma Hamlesi Programı'nın ilk çağrısına ilişkin detayları paylaştı. Doğudan batıya, kuzeyden güneye "Topyekün Kalkınma"nın gerçekleştirildiğini belirten Kacır, şehirlerin potansiyelinin harekete geçirildiğini ve birçok sektörde yeni yatırımların önünün açıldığını vurguladı.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Detayları

81 ilde toplam 324 yatırım konusu desteklenecek.

toplam desteklenecek. Her bir yatırım için 240 milyon liraya kadar destek sağlanacak.

sağlanacak. Başvuru tarihleri: 1 Ağustos - 30 Eylül 2025.

1 Ağustos - 30 Eylül 2025. Başvuru adresi: https://yerelkalkinmahamlesi.sanayi.gov.tr

Desteklenen Sektörler

Sanayi

Tarım

Teknoloji

Turizm

Şehirlerin potansiyelini harekete geçiren bu program ile sanayiden tarıma, teknolojiden turizme kadar pek çok sektörde yeni yatırımların önü açılıyor.



