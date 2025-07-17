Adalet Bakanlığı'na 20 bin personel ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı'na peyderpey 20 bin personel alımı yapılacağını açıkladı.



Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, 20 bin personel alımı ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Bakan Tunç, 20 bin personelin hemen alınmayacağını, bir kısım personel alımı için Temmuz ayında ilana çıkılacağını açıkladı.



Bakan Tunç kalan kısım için ise 2026 yılının ilk çeyreğini işaret etti.

Bakan Tunç'tan, 20 bin personel alımına ilişkin paylaşım

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada adalet teşkilatına 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini verdiğini belirtti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla yürüttüğümüz çalışmalarda desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, adalet politikalarımızın hayata geçirilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."