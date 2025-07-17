Şile Belediye Başkan Vekili 21 Temmuz'da seçilecek
İstanbul Valiliği, Özgür Kabadayı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Şile Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından Şile Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz'da toplanmasının uygun görüldüğünü bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 22:15, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 22:17
Valiliğin açıklamasında, Kabadayı'nın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince 14 Temmuz'da tutuklandığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Şile İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.