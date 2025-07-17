Şile Belediye Başkan Vekili 21 Temmuz'da seçilecek

Açıklamada, "Adı geçen şahıs, İçişleri Bakanlık Makamının 14.07.2025 tarihli oluru ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince Şile İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 21 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da toplanması Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

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