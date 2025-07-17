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Altyapı çalışmalarında boruların altında kalan belde başkanı ve personel yaralandı

Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde yapımı devam eden altyapı çalışmalarını inceleyen Belde Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve bir personel, borunun fırlaması sonucu altında kalarak yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 22:24, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 22:41
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Altyapı çalışmalarında boruların altında kalan belde başkanı ve personel yaralandı

Olay, Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapılan altyapı çalışmalarını incelemek isteyen Yazıkonak Belediye Başkanı Hatif Çadırcı ve personel Sabri Şen, borunun fırlaması sonucu altında kaldı. Çalışanlar, yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Başkan ve personel, ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sabri Şen'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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