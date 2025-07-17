Evlerinde elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti
Nevşehir'de elektrik akımına kapılan çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2025 23:34, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2025 23:35
4 yaşındaki İ.A, Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeki evlerinde mutfaktaki kombiye bağlı ucu açık kabloya temas ederek akıma kapıldı.
Ailesinin haber vermesi üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi yapılacak otopsinin ardından yakınlarına teslim edilecek.