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250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı

Resmi Gazetede yayımlanan karar ile, ülke genelinde başlatılan 250 bin sosyal konut projesi için 3 ilde kamulaştırma yapılacak alanlar açıklandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2025 00:10, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2025 00:12
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250 bin sosyal konut projesi kapsamında 3 ilde kamulaştırma kararı

18 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararlar:

-- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Bolu İli, Merkez İlçesi, Çömlekçiler Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10097)
-- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Uşak İli, Merkez İlçesi, Dikilitaş Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10098)
-- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Ülke Genelinde Başlatılan 250.000 Sosyal Konut Projesi Kapsamında Trabzon İli, Araklı İlçesi, Özgen Mahallesinde İnşa Edilecek Sosyal Konutların Yapımı Amacıyla Sınır ve Koordinatları Belirtilen Taşınmazın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10099)

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