İnşaat malzemesi ihracatında son 20 ayın rekoru kırıldı!
İnşaat malzemesi ihracatı mayısta yüzde 5,6 artarak rekor kırdı! İMSAD verilerine göre, inşaat malzemesi ihracatı mayısta hem değer hem miktar bazında son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından hazırlanan dış ticaret endeksinin Mayıs ayı sonuçları açıklandı. Buna göre, inşaat malzemesi sanayisinin ihracatı yıllık bazda yüzde 5,6 artarak 2,84 milyar dolar seviyesine ulaştı. Miktar açısından ise ihracat yüzde 9 artışla 4,92 milyon ton oldu. Böylece, ihracatta hem değer hem de miktar olarak 2022 Eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye erişildi. Son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı ise 29,73 milyar dolar olarak kaydedildi.
İhracatta Artış ve Pazar Dinamikleri
Mayıs ayında ihracatın bir önceki aya göre yüksek düzeyde artması dikkat çekti. Değer bazında 428 milyon dolar, miktar bazında ise 831 bin ton artış yaşandı. Pazarlarda tarife beklentilerinin yarattığı belirsizliklere rağmen, Türkiye alternatif tedarikçi olarak öne çıktı. Emtia fiyatlarının yükselmesi ve ülke içinde alınan ilave sıkılaşma önlemleri finansman sıkıntılarını artırdı.
İhracat Birim Fiyatı
Mayıs ayında inşaat malzemesi sanayisinin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.
İthalatta Düşüş
İnşaat malzemesi sanayisi ithalatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 azalarak 996 milyon dolar seviyesine geriledi. Miktar bazında yaklaşık 347 bin ton ithalat gerçekleşirken, ortalama ithalat birim fiyatı 2,87 dolar olarak belirlendi.
Alt Ürün Gruplarında İhracat Performansı
- 8 alt grubun 6'sında ihracat artışı yaşandı.
- Demir çelik ürünlerinde: yüzde 3,6 artış
- Mineral, taş ve toprak ürünlerinde: yüzde 1,8 artış
- Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında: yüzde 12,6 artış
- Metal bazlı ürünlerde: yüzde 10,6 artış
- Kimyasal bazlı ürünlerde: yüzde 5,3 artış
- Ağaç ve ahşap ürünlerinde: yüzde 0,7 artış
- Yalıtım malzemeleri ihracatında: yüzde 13,6 gerileme
- Prefabrik yapılarda: yüzde 15,4 gerileme
İhracat pazarlarındaki durgunluk ve tarife belirsizliği, alt sektörleri farklı şekillerde etkiledi. Genel olarak inşaat malzemesi sanayisinde pozitif bir performans gözlemlendi.