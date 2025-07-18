Denizlispor kapanıyor

Süper Lig'den düştükten sonra 4 yılda amatöre kadar gerileyen Denizlispor, şok üstüne şok yaşıyor. Kulüp, son yıllarda yaşadığı hızlı düşüşle dikkat çekiyor ve taraftarlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Denizlispor'un Puan Cezası ve Geleceği

Geçen sezon 3. Lig 'den düşen Denizlispor, mali tablosu nedeniyle aldığı cezalar yüzünden Bölgesel Amatör Lig 'e eksi 24 puan ile başlayacak.

'den düşen Denizlispor, mali tablosu nedeniyle aldığı cezalar yüzünden 'e ile başlayacak. Ligde kalmak için bu farkı kapatması zor görünen kulüp, A Takım'ı kapatıp yola altyapıyla devam etmeyi planlıyor.

Yönetim Sorunları ve Geçmiş Başarılar

Yönetim kurulu bulmakta da zorlanan yeşil siyahlılar, 4 sezon önce Süper Lig'de mücadele ediyordu. Bugün ise kulüp, hem mali hem de sportif açıdan büyük bir sınavdan geçiyor.



